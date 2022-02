Jongen (12) aangevallen en beroofd van zak chips

Middelburg - Een twaalfjarige jongen uit Middelburg is donderdag 3 februari jl. omstreeks 15.45 uur in een steegje bij de Lange Delft door een groep jongens belaagd. Ze pakten hem vast, duwden hem tegen de grond en gaven hem een trap. Ze beroofden hem van een zak chips. De politie stelt een buurtonderzoek in, bekijkt eventuele camerabeelden en is op zoek naar getuigen.