Zakkenroller op heterdaad betrapt in winkel

Agenten zagen donderdagmiddag een vrouw (37) uit een drogisterij komen die een fysieke strubbeling had met een man. Zij vertelde de dienders dat zij gefriemel voelde in haar rechterjaszak. Ze draaide zich om en zag toen dat die man haar telefoon in zijn handen had. Hij beweerde dat haar mobieltje was gevallen en dat hij het had opgeraapt. Op camerabeelden is echter te zien dat hij dicht bij haar gaat staan en de mobiele telefoon uit haar jaszak haalt. Hij is vastgezet.