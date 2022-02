Verdachte woninginbraken aangehouden

Maandagochtend werd de verdachte aangehouden in Sittard. In zijn woning werden diverse goederen aangetroffen die van diefstal afkomstig bleken: zoals laptops, mobiele telefoons, identiteitsbewijzen en portemonnees. Na aanvullend onderzoek kon de verdachte daardoor aan nog vijf woninginbraken in Sittard gekoppeld worden. Deze inbraken vonden plaats in de maanden juni, december en januari.