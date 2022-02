Getuigen gezocht van woningoverval

De bewoonster van het huis was net weer binnen nadat zij een container buiten had gezet, toen ze erachter kwam dat ze door drie mannen was gevolgd. Deze hadden allen een zwarte bivakmuts op. De drie mannen bedreigden de vrouw en haar zus, die ook in het huis was, met messen en pakten hen vast. Het tweetal werd samen met het dochtertje van de bewoonster in de woonkamer gehouden. De andere twee mannen doorzochten vervolgens het huis. Na ongeveer tien minuten kwamen ze weer terug en vluchtte het drietal het huis uit. De twee vrouwen en het meisje waren hevig geschrokken, maar niet gewond. Het is nog onbekend wat de verdachten precies hebben buit gemaakt.

Onderzoek

Nadat de politie was gealarmeerd is direct een groot onderzoek opgestart bij de woning. Dat onderzoek gaat vandaag nog verder. Daarbij wordt ook een buurtonderzoek verricht en kijken we of er bruikbare camerabeelden zijn.

Getuigen

Uiteraard willen we graag spreken met getuigen. Iedereen die iets weet dat met deze overval te maken heeft of mogelijk iets gezien heeft: neem contact met ons op. Dat kan via de verschillende mogelijkheden onder dit bericht.

Camerabeelden

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachten zich waarschijnlijk al geruime tijd in de (wijde) omgeving van de woning ophielden. We vragen dan ook iedereen in de wijk de Reit om te kijken of zij mogelijk bruikbare camerabeelden hebben voor ons onderzoek. Dat gaat om beelden voorafgaand aan de overval, maar ook tijdens de vlucht van de verdachten. We houden er rekening mee dat de verdachten mogelijk al vanaf 19.30 uur in de wijk waren. Het zou dus gaan om camerabeelden die tussen 19.30 uur en 21.00 uur zijn opgenomen.

Drie jongeren

Specifiek wordt ook gesproken door getuigen over jongeren die aan de achterkant van het huis aan de Zevende Reit zijn geweest. Ze zouden daar bier hebben gedronken in een auto en één van hen zou tegen een boom hebben geplast. Het staat zeker niet vast dat dit de verdachten betreft, maar opvallend is het wel. We zouden dan ook graag meer informatie over hen ontvangen. Het kan natuurlijk ook zijn dat jongeren zichzelf hierin herkennen, maar niets met de zaak te maken hebben. Wij doen aan hen de dringende oproep zich te melden, zodat we zaken uit kunnen sluiten en zij mogelijk ook over waardevolle informatie beschikken.