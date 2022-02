Vier personen aangehouden na melding illegaal feestje

Na een melding van geluidsoverlast (rond 00.30 uur)aan de Beethovenlaan in Apeldoorn ging politie de polshoogte nemen. Er bleek een feestje aan de gang te zijn. De politie heeft de mensen verzocht het feestje te stoppen. Na meerdere verzoeken van de politie werd de stemming steeds grimmiger. De feestgangers gingen met de politie op de vuist. Uiteindelijk zijn er vier mannen aangehouden, drie van hen zitten nog vast voor oa poging zware mishandeling, vernieling dienstvoertuig, weerspannigheid en belediging. Het gaat om twee mannen van 35-jaar uit Apeldoorn, een man van 25 jaar ook uit Apeldoorn en een 34-jarige man uit Almelo.

Een agent is licht gewond geraakt. De politie neemt het geweld tegen de collega’s hoog op. Zij onderzoekt de zaak en is nog opzoek naar mensen die meer informatie hebben. Zij kunnen dit melden via 0900- 8844 of eventueel anoniem op 0800 -7000.