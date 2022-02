Explosief ontploft in Rotterdam, niemand gewond

De explosie gebeurde rond 4 uur en veroorzaakte grote schade in het pand, waar op werkdagen op kleine schaal kinderen worden opgevangen. Onder meer sneuvelden meerdere ruiten en de straat lag dan ook bezaaid met glasscherven. De politie onderzoekt wat voor soort explosief is gebruikt.



Getuigen en beelden zijn welkom

De politie zoekt getuigen. Heeft u voor, tijd of na de explosie iets of iemand in de buurt van de Jan Luykenstraat/Piet Paaltjensplein gezien? Heeft u camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dashcam? Of heeft u andere informatie die de politie helpt in het onderzoek? Bel dan de politie op 0900-8844 en vraag naar de recherche in Rotterdam Stad. Anoniem belt u naar 0800-7000.