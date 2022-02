Man schiet met (alarm)pistool op agenten in burger

Oud Gastel - Een 54-jarige man uit Oud Gastel is vrijdag 4 februari jl. omstreeks 22.00 uur voor zijn woning aangehouden ter zake de verdenking van bedreiging van twee agenten in burger. Hij had met een vuurwapen op hen geschoten terwijl zij in een auto voor zijn woning stonden. Bij zijn aanhouding werd een alarmpistool aangetroffen. Hij gaf direct toe dat hij daarmee geschoten had.