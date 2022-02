Viertal slaat jongeman bewusteloos en berooft hem van zijn Airpods

De agenten zagen het slachtoffer (18) liggen op de Nieuwe Bosscheweg in Tilburg, nabij de kruising met de Ringbaan Oost. Hij lag daar gedeeltelijk op de rijbaan en gedeeltelijk op het fietspad en was lastig bij kennis te brengen. Toen dit eenmaal lukte wist hij te vertellen dat hij in elkaar was geslagen door vier jonge mannen die zich verplaatsten op een donkerrode scooter. Toen hij op de grond lag werd hij van zijn Airpods beroofd. Voordat hij zijn bewustzijn verloor zag hij nog dat de daders in de richting van het centrum vertrokken. Omdat het slachtoffer tijdens zijn verhaal steeds het bewustzijn opnieuw dreigde te verliezen werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets van dit voorval hebben gezien. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.