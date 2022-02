Getuigen gezocht van gewapende overval Zeeburgerpad

Meerdere medewerkers zijn in het magazijn aanwezig, als rond 5.40 uur meerdere verdachten binnen komen en het personeel bedreigen met vuurwapens. De overvallers gaan er met buit vandoor en vluchten vermoedelijk op scooters in de richting van het Flevopark. De medewerkers zijn gelukkig niet gewond geraakt, maar wel erg geschrokken.

De politie heeft een zoekslag gedaan in de omgeving. In het Flevopark ter hoogte van de Titaantjesbrug hebben ze twee scooters in het water aangetroffen, die vermoedelijk een relatie hebben met de overval. Daar wordt onderzoek gedaan.

Getuigen gezocht

De recherche doet onderzoek naar deze overval en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of beelden waarop iets te zien is dat te maken kan hebben met deze overval? Neem dan contact op met de politie via onderstaande contactmogelijkheden. Via het tipformulier kunt u ook beeldmateriaal uploaden.