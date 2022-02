Man aangehouden na steken vrouw

Rotterdam - In de nacht van zaterdag op zondag, rond 00.30, liep een 26-jarige vrouw uit Dordrecht meerdere steekwonden en mogelijk een botbreuk op in een hotel aan de Witte de Withstraat. Er werd direct een onderzoek ingesteld naar de vermoedelijke dader. Dankzij die inspanningen kon rond 05.45 uur een 33-jarige Rotterdammer worden aangehouden op de Schere in Rotterdam-Zuid. Het is een bekende van het slachtoffer. De vrouw is behandeld in het ziekenhuis.