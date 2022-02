Twee overvallers van supermarkt Groenezoom gezocht

Op het moment dat de twee overvallers de winkel inkwamen waren er meerdere klanten en medewerkers aanwezig. Een richtte zich gelijk op een van de kassa’s en deed een greep in de geldlade, de ander liep naar de servicebalie, bedreigde de medewerker en eiste geld.

Daarna gingen ze er samen weer vandoor, waarschijnlijk te voet. De mensen in de winkel bleven hevig geschrokken achter, de winkel bleef de rest van de middag dicht.

Er werd een burgernetbericht met de signalementen verspreid en gelijk onderzoek gedaan in de omgeving op basis van de verklaringen van getuigen, maar dat leidde nog niet naar de verdachten. Het onderzoek wordt daarom voortgezet. Er zijn sporen veiliggesteld en er wordt gekeken naar beschikbare camerabeelden.



Kunt u helpen?

Kunt u helpen bij dit onderzoek, heeft u iets gezien of is u iets opgevallen voor, na of tijdens de overval, heeft u camera- of dashcambeelden waarop mogelijk iets te zien is van het incident of de verdachten of heeft u andere informatie die kan helpen, laat het ons weten.

De signalementen

Verdachte 1, de man met het vuurwapen, droeg zwarte schoenen, een donkerblauwe Adidastrainingsbroek met wit logo op zijn linkerbovenbeen, een zwarte jas, zwarte muts of bivakmuts voor de onderkant van zijn gezicht, grijze capuchon, lichtkleurige handschoenen.

Verdachte 2 droeg zwarte of donkergroene schoenen, zwarte of donkergroene trainingsbroek, zwarte of donkergroene jas en had ook capuchon op.