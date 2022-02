Duo weigert taxirit te betalen en bedreigt en mishandelt taxichauffeur

De taxichauffeur pikte de twee mannen tegen half twaalf op aan de Heuvelring in Tilburg. Samen met nog een vrouw stapten zij in de taxi, een zwarte Mercedes Vito. Nadat de taxichauffeur eerst de jongedame in de omgeving van de Albert Heijn XL in Tilburg had afgezet, reed hij op verzoek door naar Haaren om daar de twee mannen af te zetten. Aangekomen in de Amerlaan in Haaren moesten de mannen € 50,- afrekenen voor de taxirit. Dit vonden zij kennelijk te veel en er ontstond een discussie over het bedrag. Tijdens die woordenwisseling pakte een van de mannen de taxichauffeur plotseling van achteren in een houdgreep beet en hield hem vast tot zijn vriend uitgestapt was. Die opende de schuifdeur voor zijn maat, waarna het tweetal zich uit de voeten maakte.

De politie heeft een goed signalement van beide verdachten en een voornaam. Bovendien zullen er camerabeelden worden uitgekeken. Daarom hoopt de politie dat de mannen zich tijdig bezinnen en zichzelf melden voordat er tot een aanhouding moet worden overgegaan. De politie is nog op zoek naar getuigen die hebben gezien dat de beide mannen uit de taxi stapten in de Amerlaan te Haaren.