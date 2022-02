Horecazaak in Roosendaal voor de derde keer doelwit vandalen

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden is te zien dat er vanmorgen zeker twee daders bij betrokken zijn, één is volledig in het zwart gekleed en draagt een capuchon over het hoofd. Hij heeft zwarte schoenen aan met witte schoenzolen. De andere dader heeft een zwart/grijze jas aan en een spijkerbroek. Hij draagt een blauw mondkapje.

Oproep

De explosies hebben veel impact bij buurtbewoners en ondernemers op het plein. De recherche bekijkt revelante camerabeelden en stelt een buurtonderzoek in. Forensisch rechercheurs zoeken naar sporen.

Getuigen van het incident en mensen die andere informatie hebben over de daders of het motief achter deze aanslagen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 zaak nummer 2022032751. U kunt ook vertrouwelijk contact opnemen met het team Criminele Inlichtingen op 088-6617734. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000, https://www.meldmisdaadanoniem.nl

In Bureau Brabant van Omroep Brabant wordt maandag 7 februari aanstaande uitgebreid aandacht besteed aan deze serie aanslagen.

Eerdere meldingen

De eerste keer is in de nacht van zondag 2 op maandag 3 januari jl. omstreeks 03.50 uur. Het blijft dan bij een poging. De dader plakt de explosieven tegen het raam van de zaak maar gaat er vandoor als er een voetganger aankomt. Op donderdag 13 januari jl. gebeurt hetzelfde, vermoedelijk dezelfde dader, plakt opnieuw zwaar vuurwerk tegen de ruit. Deze keer ontploft het echter wel, met als gevolg een flink gat in de ruit en veel schade. Bovendien ligt de hele zaak onder de glassplinters.