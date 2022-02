Poolse man overlijdt na dodelijk steekincident

Rond 06.40 uur komt er een melding binnen bij de meldkamer dat er mogelijk een steekincident is geweest in een woning aan de Kappelestraat in. Hulpdiensten gaan meteen op de melding af en vinden het slachtoffer. Al snel blijkt dat het slachtoffer is overleden. Het gaat om een Poolse man van 31 jaar oud.



In de woning bevinden zich meerdere personen. Zij zijn allen aangehouden en meegenomen voor onderzoek. Het gaat om negen mannen van Poolse afkomst in de leeftijd tussen 22 en 48 jaar oud. Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. De recherche onderzoekt dit. Alle verdachten zitten nog vast.