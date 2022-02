Controle leidt tot vondst illegale kapperszaak en mogelijk gestolen kleding

Tijdens de controle werd er een grote hoeveelheid kleding aangetroffen in een fietsenstalling bij het wooncomplex, met een geschatte waarde van €90.000. Alle kleding is in beslag genomen en er wordt samen met de Stichting Namaakbestrijding React en een vertegenwoordiger van de merken onderzocht of het hierbij gaat om gestolen merkkleding of vervalste kleding. De stichting React kan namens de merken eventueel aangifte doen. Er zijn op dit moment nog geen verdachten aangehouden.

Daarnaast bleek dat de fietsenstalling onder het complex was ingericht als illegale kapperszaak. De gemeente Utrecht doet hier onderzoek naar.

Melden verdachte situaties

Erik Schep, Operationeel Expert Wijkagent Ondermijning is blij dat er een anonieme melding is gedaan: “Wij doen deze controles vaak naar aanleiding van meldingen van alerte omwonenden. Dankzij de melding dat er personen in en uit zouden lopen met onder andere zwarte tassen, konden we direct doorpakken. Tijdens de controle vonden een grote hoeveelheid vervalste of gestolen kleding in een ruimte die was ingericht als illegale kapperszaak. Een mooi resultaat dus in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.”

Samenwerking BUIT

Het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) richt zich samen met verschillende instanties, waaronder de politie, op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Met de controles zetten zij zich in om buurten en wijken veiliger te maken.

We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale voorzieningen en instanties om illegale zaken uit te voeren. Voorbeelden van ondermijning zijn georganiseerde diefstal en drugshandel, witwassen, fraude en cybercrime. Ondermijning komt in wijken vaak naar de oppervlakte in de vorm van overlast, intimidatie en machtsposities van (groepen) personen en maakt een wijk kwetsbaar omdat deze criminelen de dienst uitmaken.

Wat kun je doen tegen ondermijnende criminaliteit in de wijk?

Iedereen kan te maken krijgen met ondermijning. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor tel 0800 -7000.