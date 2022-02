Waarschijnlijk geen sprake van misdrijf bij vondst overleden personen Dronten

Zaterdagmiddag 5 februari 2022 krijgt de politie een melding van een mogelijke lijkvinding op een bouwland in Dronten. Dit blijkt het lichaam te zijn van een 19-jarige man uit Polen. In het onderzoek op locatie volgt op zondag 6 februari de vondst van een tweede lichaam, een 20-jarige vrouw uit Polen. Deze vrouw is op korte afstand van het eerste lichaam gevonden. Beide personen zijn eerder deze week als vermist opgegeven. Het onderzoek naar de exacte doodsoorzaak van de slachtoffers loopt nog. Op dit moment zijn er daarbij geen aanwijzingen voor een mogelijk misdrijf.