Man aangehouden voor handel in harddrugs

De politie startte vorige maand een onderzoek naar de handel in verdovende middelen en kwam daarbij de 31-jarige verdachte op het spoor. Op donderdagavond 3 februari kon de man rond 21.30 uur aangehouden worden op De La Reyweg. Bij doorzoekingen in twee woningen aan de President Kennedylaan en de Dedemsvaartweg en in een pand in de Waldorpstraat vond de politie in totaal een grote hoeveelheid harddrugs, ruim 5000 euro aan cashgeld en drie vuurwapens. Deze zijn net als een duur horloge en twee voertuigen in beslag genomen. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Handel in drugs

Criminelen die rijk worden door handel in verdovende middelen voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Meldingen

Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heb je vermoedens dat iets niet klopt bij jou in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 - 7000.