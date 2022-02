Minderjarige verdachten straatroof aangehouden

Het slachtoffer kwam vrijdagavond rond 20.45 uur op de fiets aan bij het station en stond daar te wachten op een vriend. Nog voordat deze vriend er was, zag het slachtoffer twee jongens aankomen met capuchons en maskers op. Zij gristen direct de telefoon uit de handen van het slachtoffer en vroegen om geld. Voordat ze er weer vandoor gingen greep een van de verdachten het slachtoffer bij zijn kraag. Al snel was de identiteit van de verdachten duidelijk waarna een officier van justitie toestemming verleende hen buiten heterdaad aan te houden.



Dezelfde avond nog hield de recherche twee Leidse jongens van 15 en 16 aan in hun woningen in de Stevenshof. De beroving bleek een vooropgezet plan. De ‘vriend’ waarmee het slachtoffer had afgesproken, bleek in het complot te zitten en werd ook aangehouden. De telefoon van het slachtoffer is bij een van de verdachten teruggevonden. De drie zitten vast voor verhoor, zij worden naar verwachting dinsdag 8 februari voorgeleid aan een rechter-commissaris.