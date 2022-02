Gestolen Belgische wedstrijdduiven aangetroffen

Een politiemedewerker van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid achterhaalde via de ringen aan de duivenpoten de rechtmatige Belgische eigenaar. Na nachtelijk telefonisch contact en een controle in de duiventil door de eigenaar in België bleek hij 26 wedstrijdduiven te missen.

De verdachten uit Oekraïne zijn een 47-jarige man en een 57-jarige vrouw en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats en een 32-jarige man uit Rotterdam. Ze zitten vast voor verhoor. De duiven keren terug naar hun duiventil in België. De politie vermoedt dat de duiven waren bestemd voor een nieuwe eigenaar in de Oekraïne. Gezien de omstandigheden en de manier waarop de verdachten mogelijk te werk zijn gegaan, bestaat het vermoeden dat de verdachten zich bezighouden met mobiel banditisme.

Mobiel banditisme

De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor (inter)nationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak. De politie probeert deze mobiele bendes in kaart te brengen en aan te pakken.