52 verdachten in beeld na rellen NEC- Vitesse

Het onderzoek naar deze 52 personen is afgerond en de dossiers zijn overgedragen aan het OM. Een klein deel van de verdachten heeft zich al voor de rechter moeten verantwoorden. Het andere deel is nu in afwachting van vervolgstappen vanuit het OM.

Onderzoek

Na een oproep voor beelden had de politie veel materiaal tot haar beschikking. Zo kon een aanzienlijk deel van de verdachten dankzij onderzoek worden geïdentificeerd. Een ander deel is getoond op politie.nl en in het opsporingsprogramma BureauGLD. Dit leidde in totaal tot 25 tips en was van grote meerwaarde voor het onderzoek. Zo kwamen er 52 verdachten in beeld, die allen zijn gehoord door de politie. Op dit moment staan er nog drie verdachten op politie.nl die nog niet zijn herkend.

