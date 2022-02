Onderzoek overleden man Wattstraat in Opsporing Verzocht en Team West

Den Haag | Overleden man Wattstraat

Op woensdag 8 december werd rond 13.45 uur in zijn woning aan de Wattstraat in Den Haag de 69-jarige Charles Hendriks gevonden. Hij bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. Toen de hulpdiensten arriveerden is er een burgerhulpverleenster in de woning geweest. De politie is dringend naar deze hulpverleenster op zoek. De hulpverleenster is via Hartslag.nu opgeroepen. Ben of ken jij deze hulpverleenster? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

In deze zaak werd op maandag 13 december een 40- jarige man uit Den Haag aangehouden. In beide uitzendingen worden camerabeelden getoond van deze verdachte. Hij is onherkenbaar gemaakt omdat zijn identiteit bekend is. Het onderzoeksteam is op zoek naar de kleding en schoenen die de verdachte mogelijk heeft gedumpt. Het gaat dan met name om de zwartkleurige Adidasschoenen van het model Supernova Sequence. Dat model wordt niet meer gemaakt en de politie wil graag in contact komen met leveranciers of winkeliers die nog de beschikking hebben over deze schoen van maat 10,5 of 45 1/3.

Zoetermeer | Woninginbraak

Op vrijdag 22 oktober werd er ingebroken in een woning aan de Julianalaan in Zoetermeer. Diezelfde dag werd er ook al een poging gedaan bij een woning aan de Voorweg in Zoetermeer. De politie heeft het vermoeden dat het om dezelfde verdachte gaat. De verdachte had een opvallende jas aan. Het vermoeden bestaat dat de verdachte zich verplaatste met een scooter. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van deze verdachte. Wie herkent deze man?

Den Haag | Bekladdingen overheidsgebouwen

Op zondag 31 oktober circuleerden er foto's op sociale media waarop te zien was dat er twee overheidsgebouwen beklad waren. De gebouwen waren beklad met een roodkleurige substantie. Het zag er uit als bloed en de bedoeling was waarschijnlijk sowieso dat het daar op moest lijken. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van drie personen die de gebouwen daadwerkelijk bekladden. Wie zijn deze drie?

Hebt u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000.

Iedere dinsdag is Opsporing Verzocht te zien om 20.30 uur op NPO1. Op woensdag wordt het programma om 13.20 uur herhaald. Team West om 17.00 uur te zien bij Omroep West. De uitzending wordt daarna ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een keer herhaald.