Man gewond bij steekincident Bleiswijk; twee verdachten aangehouden

Om 21:00 werd 112 gebeld. Agenten troffen het slachtoffer gewond maar aanspreekbaar aan. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en voor verdere behandeling naar een ziekenhuis vervoerd. In de woning en op het dak hielden agenten kort erop twee mannen aan. Hun rol wordt onderzocht. Om de man die zich op het dak bevond te kunnen aanhouden, is gebruik gemaakt van een stroomstootwapen.

De toedracht wordt onderzocht. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u andere informatie? Laat het ons weten.