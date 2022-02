Blog: Goed speurwerk

We gaan er met spoed naartoe, maar eenmaal bij het restaurant aangekomen zien we niets. Geen open deur, geen gebroken glas, geen eigenaresse. We gaan via de poort naar een brandtrap en komen uit bij een woning op de eerste verdieping, maar ook hier is niet te zien dat er is ingebroken. We bellen aan bij de woning, waar een nietsvermoedende jongen de deur opendoet.

We gaan weer terug naar beneden en bellen de meldster van de inbraak. Ze is inmiddels weer thuis, maar haar man is onderweg om het ons te laten zien. Niet veel later arriveert haar man en doet hij de voordeur van het café open. Via een binnenplaats komen we uit bij een zaal aan de achterkant van het pand, waar inderdaad een deur openstaat met gebroken glas. Op de tafel ligt een snoeischaar. De inbreker is er allang vandoor.

Met de eigenaar lopen we het pand door om te kijken wat de schade is. Al gauw komt hij erachter dat alleen de flessen met sterke drank zijn meegenomen. Uit de muur hangt alleen nog een snoer van de kassa. De lade in de kassa is weg, waar 100 euro aan wisselgeld lag samen met een 1 dollar biljet.

Dan gaat zijn telefoon; zijn vrouw belt op en zegt dat er via de buurt-app beelden zijn rondgestuurd van de inbreker en de auto waarmee hij is vertrokken. Op deze beelden is ook het kenteken van de auto zichtbaar. De man laat mij de beelden zien van de Buurt-app. Daarop is een man te zien die met een grote witte shopper naar een zwarte auto loopt. Hij opent de deur aan de passagierskant en stapt in, waarna de auto meteen wegrijdt.

Ik geeft deze informatie door aan onze collega’s op het politiebureau en vraag of ze naar de zwarte auto uit willen kijken samen met een mogelijke tweede verdachte, een vrouw met zwart kort haar. Deze vrouw is ook te zien op de beelden van de Buurt-app. Ondertussen nemen we samen met de eigenaar de aangifte op, maken foto’s en stellen de inbraak werktuigen veilig voor sporen.

Even later krijgen we te horen dat de inbreker een bekende is van de politie. De collega’s gaan de adressen langs waar hij mogelijk zou kunnen zijn. Kort daarna komt het bericht dat wij naar een bepaald adres kunnen komen. Daar staat de auto van de man geparkeerd en de vrouw met het korte zwarte haar zou hier wonen.

Na het regelen van een machtiging en het omsingelen van de woning gaan we tot actie over. We bellen aan en de vrouw die aan het signalement voldoet, staat in de deuropening. Direct komen collega’s van twee kanten de woning binnenstormen.

Ook de man die op beelden van de Buurt-app was te zien is aanwezig in het huis. Op de salontafel, op de grond en in de keuken staan diverse flessen met sterke drank. De tafel ligt vol met munten en onder de tafel liggen een aantal biljetten waaronder het 1 dollar biljet. Bovendien zien we de grote witte shopper staan die op beelden is herkend. De man en de vrouw worden aangehouden voor inbraak en diefstal bij het café.

De vrouw verzet zich hevig tegen de arrestatie en door de chaos die ontstaat, weet de man naar buiten te glippen en weg te rennen. Na een korte achtervolging in de wijk kunnen we hem even later alsnog in de boeien slaan.

Alle missende spullen uit het café worden teruggevonden, behalve de lade uit de kassa. Die blijkt spoorloos verdwenen.

Nadat we alles op papier hebben gezet zit onze dienst van 12 uur erop, waarbij we slechts 1 melding hebben gehad. Tevreden en met een glimlach verlaten we het bureau. Goed speurwerk.