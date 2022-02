Gewonde na steekincident in Apeldoorn

Apeldoorn - Bij een steekincident aan de Hoornbloem in Apeldoorn is in de vroege ochtend van woensdag 9 februari een 26-jarige man uit Den Haag gewond geraakt. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Vooralsnog is er niemand aangehouden.