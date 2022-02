Autokraker het haasje

In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 februari werd er in een auto op het Klifrakplantsoen ingebroken. Vanuit een auto werd een duur navigatiesysteem gestolen. Nader onderzoek leidde agenten naar de speeltuin aan de Groenedijk in Utrecht. In de struiken vonden ze een bigshopper tas waarin meerdere navigatieapparatuur en cockpits waren verstopt. De agenten besloten om de tas even te laten liggen en hielden ondertussen de omgeving nauwlettend in de gaten.

Na enige tijd kwam er een 21-jarige man aanfietsen, die afstapte, direct naar de struiken liep en de tas eruit haalde. Daarop grepen de agenten in en hielden de man aan. In de tas zat onder andere de navigatieapparatuur die eerder was gestolen vanaf een auto op het Klifrakplantsoen. De verdachte is ingesloten voor verhoor.



Foto: de opengebroken auto op het Klifrakplantsoen