Actiedag MMA meldingen wegens succes vroegtijdig beeindigd

In een loods op het Kruisbaken werden 177 planten aangetroffen en vernietigd. In een woning aan het E. Heimanshof moesten 105 planten het veld ruimen. En omdat ook gisteren een gezamenlijke controle met de gemeente werd uitgevoerd in een pand aan de Rijshoutweg, waar ook een hennepplantage met 300 planten werd aangetroffen, was het gisteren niet meer mogelijk nog meer panden te ontdoen van hennepplanten en kweek-apparatuur.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden maar het onderzoek naar de verantwoordelijken wordt wel voortgezet. Ook worden rapportages aangeboden aan de burgemeester, die dan kan overwegen een bestuurlijke maatregel te treffen als sluiting van de panden.

De lijst met MMA meldingen met te bezoeken panden krijgt later een vervolg. Ook roept de politie nog steeds op meldingen van drugsgerelateerde feiten te doen. Dit kan gewoon via 0900-8844, mocht u anoniem willen blijven bel dan 0800-7000 of vul het formulier in.