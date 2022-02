Aanhoudingen na het bekogelen van agenten

Die bewuste zondagmiddag speelde Feyenoord tegen FC Utrecht. Al voor dat de wedstrijd was begonnen, werden meerdere agenten van de Mobiele Eenheid (ME) bekogeld met onder andere stenen. Maar ook na de wedstrijd werden er weer agenten, maar ook politiepaarden bekogeld. De politie startte meteen een onderzoek naar deze relschoppers.

Aanhoudingen

Inmiddels heeft het onderzoek ertoe geleid dat er twee personen zijn aangehouden. De recherche sluit echter niet uit nog meer personen aan te zullen houden.

Heeft u meer informatie over de ongeregeldheden bij de Kuip, die zondagmiddag? Of heeft u iets gezien of gehoord? Dan komen wij graag met u in contact. Melden mag ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem.