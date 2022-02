Beelden van overvallen in Bureau Rijnmond

Rotterdam - Afgelopen weekend vonden er op korte afstand van elkaar drie heftige aanslagen plaats bij woningen in Rotterdam-West. Twee keer werd er een explosief een woning ingegooid, de derde keer werd een woning meerdere malen beschoten. Door een van de explosieven liep een man zware verwondingen op. Dit is één van de onderwerpen in Bureau Rijnmond, dat donderdag wordt uitgezonden op TV Rijnmond.