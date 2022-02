Cybercrimineel na twee jaar alsnog aangehouden

Een 61-jarige vrouw uit Drechtsteden kreeg in november 2019 een what’s appje van haar zoon. Althans dat dacht zij, ook omdat de profielfoto bij het bericht van haar zoon was. In het appje stond dat zijn telefoon in de wasmachine was beland. Haar “zoon” had een nieuw telefoonnummer en hij vroeg haar dit nieuwe nummer op te slaan. Al snel vroeg hij haar daarna om hulp. Hij had bijna 2.500,00 euro nodig voor betalingen. De vrouw wilde haar zoon graag helpen en maakte het geld over. Ze bleek te zijn opgelicht.



Rechercheurs deden als eerste onderzoek naar de rekeninghouder waar het geld naar was overgemaakt. Een 24-jarige man uit Vlaardingen heeft zich vermoedelijk laten gebruiken als geldezel want het geld verdween vrij snel nadat het was gestort. De zaak leek op een dood spoor te komen. Maar nadat meerdere andere rekeningen werden opgevraagd en verder onderzoek werd verricht, kwam uiteindelijk een 21-jarige man uit Vaassen in beeld. Hij werd vandaag aangehouden in Apeldoorn en verhoord. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter.



Zeer geraffineerd

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze zijn bedreven in babbeltrucs en ze hebben soms veel gegevens over slachtoffers. In sommige gevallen beschikken ze zelfs over de foto’s van een bekende. Soms kan het zijn dat eerder het whats’app account van bijvoorbeeld een zoon of dochter gehackt.



Zo voorkomt u dat u slachtoffer wordt van WhatsApp-fraude

Appt een bekende u met het verzoek om geld over te maken? Betaal nooit voordat u diegene hebt gebeld of fysiek hebt gesproken.

Voorzie what’s app met een twee-staps-verificatie. Het hacken van accounts wordt hiermee veel lastiger.

Scherm uw gegevens op sociale media zo veel mogelijk af.

Wees kritisch op het invullen van online formulieren en het delen van persoonlijke gegevens.

Toch slachtoffer geworden?