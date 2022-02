Hulzen aangetroffen op de Dordtsestraatweg

Het is iets voor half één in de nacht als de politie van oplettende buurtbewoners een melding krijgt. Er zou een auto geparkeerd staan op de Dordtsetraatweg waar mogelijk op is geschoten. Als de agenten gaan kijken, treffen zij inderdaad een auto aan met kogelinslagen. Ook zijn er hulzen aangetroffen.

Tips

Heeft u dinsdagavond op woensdagnacht iets verdachts gezien of gehoord, dan komt de politie graag met u in contact. Beschikt u over beelden, zoals een deurbelcamera of dashcam, dan vragen wij u te kijken of daar iets op staat wat verband zou kunnen houden met het schietincident. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.