Van wie zijn deze sieraden?

Vier verdachten van een inbraak haalden woensdag 26 januari halsbrekende toeren uit met hun vluchtauto nadat op de Langeweg in Middelharnis in twee woningen was ingebroken. Dankzij inzet van onder andere een politiehond, de politiehelikopter en een boot van de Zeehavenpolitie kunnen agenten de vluchtende inbrekers alsnog aanhouden. Lees meer



De verdachten zijn na de inbraak weggereden uit Middelharnis, maar even later reden zij langs een ANPR camera die een ‘hit’ gaf op het kenteken. Agenten konden de verdachten daardoor op het spoor komen tot de verdachten zich klem reden. Onderweg op de vlucht is door de verdachten buit weggegooid. Dit is door agenten gevonden. Een deel van deze sierraden kwamen uit een van de twee woningen in Middelharnis. Een ander deel was terug te herleiden naar een babbeltruc bij een vrouw uit Zwartewaal. Deze vrouw was enorm blij met de terug gevonden sieraden, omdat hier ook ringen bij zaten van haar overleden man.



Van wie zijn de sieraden?

Bij de gebruikte babbeltruc leidde één van de mannen de dame af terwijl twee andere verdachten stiekem snel de woning in liepen. Mogelijk hebben zij op deze wijze meer slachtoffers gemaakt. In ieder geval hebben de verdachten nog sieraden verzameld waarvan nu nog niet duidelijk is wie de eigenaar is. Herkent u één van de sieraden hieronder neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in.