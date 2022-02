Vier aanhoudingen voor bekladding COC-kantoor

Foto: stockfoto politie



Een 26-jarige man uit Capelle aan den IJssel, een 27-jarige Dordtenaar, een 22-jarige man uit Hoogvliet en een 24-jarige man uit Rotterdam werden maandag aangehouden. Alle vier worden ze ervan verdacht in september met graffiti leuzen op het kantoor van het COC te hebben gespoten. De politie startte een onderzoek waarbij onder andere gebruik werd gemaakt van beschikbare camerabeelden. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de vier aangehouden verdachten.



In augustus werd de gevel van een sportschool in Rotterdam beklad met vergelijkbare leuzen. De sportschool is van de oprichter van de Roze Kameraden, de kort voor het incident opgerichte Feyenoord-supportersvereniging van lhbti’ers. Ook werd er bij de sportschool brand gesticht. Ook naar dit incident wordt nog steeds onderzoek gedaan.

Roze In Blauw

Bent u lastig gevallen, gediscrimineerd of mishandeld of is u iets anders overkomen omdat u LHBT+ bent? Bij spoed belt u naar 112, maar u kunt ook contact opnemen met een LHBT+ medewerker van de politie via het Roze In Blauw telefoonnummer: 088-1691234 of mailen naar: rozeinblauw@politie.nl