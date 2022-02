Wie berooft een 13-jarig meisje van haar fiets?

Het meisje had boodschappen gedaan bij de Jumbo en liep met haar zwarte omafiets aan de hand over het plein in de richting van het zwembad. Uit tegengestelde richting kwam een jongeman aanlopen. Tijdens het passeren gaf hij haar met beide handen een krachtige duw waardoor ze op de grond viel. Ze zag dat hij wegreed op haar fiets in de richting van het busstation aan de Beethovenlaan. Het meisje hield aan de beroving een pijnlijke schouder over.

Signalement

De dader zou circa 20 jaar oud zijn. Hij is licht getint, heeft zwart haar. Hij droeg een zwart trainingspak en witte sportschoenen.



Oproep

Heeft u dinsdagmiddag iets van de beroving gezien. Bel dan met de politie van het team Groene Beemden op 0900-8844, vermeld zaaknummer 2022034801. Meld Misdaad Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.