Man gegijzeld en mishandeld in ‘s-Hertogenbosch; getuigen gezocht

Gijzeling

Het slachtoffer werd op vrijdag 4 februari rond 20.00 uur gelokt naar een parkeerplaats bij sportvereniging OSC in ‘s-Hertogenbosch. Daar werd hij onder dwang een auto ingetrokken, mishandeld en bestolen. Hij is vervolgens enkele uren vastgehouden door de verdachten. Na uren van angst is het slachtoffer vrijgelaten en naar het politiebureau gegaan. De recherche is volop bezig met het onderzoek.

Getuigen

We zijn nog op zoek naar een vierde verdachte en hopen dat iemand iets heeft gezien of meer informatie heeft over deze zaak. De recherche zoekt specifiek getuigen die iets hebben gezien op vrijdag 4 februari rond 20.00 uur bij de parkeerplaats van sportverenging OSC op Het Wielsem. Een witte auto met twee vrouwen erin reed weg toen het slachtoffer daar aan kwam rijden. Het slachtoffer werd een auto ingetrokken met een buitenlands kentekenplaat. Wij komen graag met deze twee personen in contact omdat zij mogelijk iets meer hebben gezien over de betrokken auto en verdachten.

We zijn ook op zoek naar getuigen die iets hebben gezien in de nacht van 4 op 5 februari bij Het Engelsche Gat rondom de Gemaalweg. Daar zouden zeker een stuk of 10 auto’s hebben gereden toen het slachtoffer daar werd vastgehouden.

Ook algemene informatie is zeer bruikbaar, dus mocht u iets weten of iets hebben gezien? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.