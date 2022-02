Beroving Zeist: getuigen en beelden gezocht

Hoe kunt u helpen?

U kunt helpen in dit onderzoek met onderstaande vragen:

Heeft u iets gezien in de omgeving van de Fröbellaan/Laan van Vollenhoven op zaterdagavond 5 februari?

Woont u in de omgeving van bovenstaande kaart en heeft u camera’s aan uw woning of iets verdachts gefilmd op die avond? Let specifiek op beelden tussen 22.45 en 23.30 uur.

Heeft u voorafgaand aan de beroving iemand zich verdacht zien gedragen in de omgeving?

Heeft u gehoord over de beroving of andere informatie?

Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Ook informatie over verdachte situaties op dagen rondom de beroving is welkom.