Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar overlijden 26-jarige vrouw Heerenveen

Ook wordt hij, evenals de eerder aangehouden verdachte, verdacht van dood door schuld. De verdachte zal worden gehoord over het zedendelict en om te achterhalen wat zijn rol is geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot het overlijden van het 26-jarige slachtoffer.

Het onderzoek richt zich op deze twee verdachten, er worden vooralsnog niet meer aanhoudingen verwacht. De verdachte die eerder, op dinsdag 25 januari, werd aangehouden is vrijdag in vrijheid gesteld. Hij blijft verdachte. Het onderzoek gaat door. Weet u iets wat (mogelijk) van betekenis kan zijn voor dit onderzoek en heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000.

-----------------------------------

EERDERE BERICHTGEVING

Update: 28 januari 2022 OM Noord-Nederland

Het OM gaat de 47-jarige man, die dinsdag 25 januari is aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een 26-jarige vrouw in Heerenveen, niet voorgeleiden voor de rechter-commissaris. Hij wordt na verhoor heengezonden. Het onderzoek gaat verder. De man blijft verdachte.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een verdachte het proces in vrijheid mag afwachten. Voorlopige hechtenis is slechts onder strikte voorwaarden mogelijk.

Zoals bij aantoonbaar en concreet recidiverisico, risico op het belemmeren of frustreren van het onderzoek door de politie of voor feiten waar minimaal 12 jaar gevangenisstraf op staat én er sprake is van een geschokte rechtsorde. Deze voorwaarden zijn in dit geval niet aanwezig.

----------------------------

Berichtgeving 25 januari 2022 - Verdachte aangehouden in onderzoek naar overlijden 26-jarige vrouw Heerenveen

De politie heeft in het onderzoek naar het overlijden van een 26-jarige vrouw in Heerenveen een verdachte aangehouden. Hij is aangehouden op verdenking van het plegen van een zedendelict in de woning. Ook wordt hij verhoord als verdachte van dood door schuld. De politie verwacht op korte termijn een tweede persoon aan te houden.

Hij is aangehouden op verdenking van het plegen van een zedendelict in de woning. Ook wordt hij verhoord als verdachte van dood door schuld. De politie verwacht op korte termijn een tweede persoon aan te houden.

Op vrijdag 15 oktober 2021 werd een 26-jarige vrouw in kritieke toestand aangetroffen in een woning in Heerenveen. Een aantal dagen later overleed zij in het ziekenhuis. De politie is een grootschalig onderzoek gestart. Zo is er toxicologisch onderzoek gedaan en is er door een rechercheteam uitgebreid tactisch en forensisch onderzoek verricht. Ook is er met meerdere betrokkenen gesproken.

Aanhoudingen

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er een mogelijk zedendelict heeft plaatsgevonden in de woning. De politie heeft hiervoor op dinsdag 25 januari een verdachte aangehouden. Het gaat om een 47-jarige man uit Heerenveen. De man wordt verdacht van een zedendelict waarbij een andere in de woning aanwezige vrouw slachtoffer is geworden. De man wordt daarnaast verdacht van dood door schuld. De verdachte zal worden verhoord om te achterhalen wat zijn rol is geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot het overlijden van het 26-jarige slachtoffer. De politie verwacht op korte termijn een tweede persoon aan te houden.

Onderzoek gaat door

Teamchef Marjolein Wildeman: “De situatie heeft een enorme impact op alle betrokkenen. Het politieonderzoek kost tijd, omdat we het zorgvuldig en grondig willen doen. Deze aanhouding is een belangrijke ontwikkeling, maar betekent niet dat het onderzoek hiermee ophoudt. Een rechercheteam werkt nog volop aan de zaak”.

Informatie

Weet u iets wat (mogelijk) van betekenis kan zijn voor dit onderzoek en heeft u nog niet met ons gesproken? Dan vragen we u uw informatie met de politie te delen. Elk stukje informatie, hoe klein ook, kan van belang zijn. U kunt bellen met 0900 – 8844. U kunt ook altijd volledig anoniem informatie met de politie delen, via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000).