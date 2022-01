Locatie bekend voor nieuwbouwplannen politiecomplex in Elst

Verloop van het proces



Elk bouwproject bestaat uit een aantal fasen. De startfase is vooral een kwestie van onderzoeken, rekenen en tekenen. De eisen en wensen voor het nieuwe pand worden in kaart gebracht, dan is duidelijk wat er nodig is. De komende tijd wordt benut om die realisatie verder uit te rollen. Hierin trekken we samen op met de gemeente Overbetuwe. Op dit moment wijkt het huidige bestemmingsplan af ten opzichte van het beoogd maatschappelijke gebruik van het perceel door de politie. Voor het toekomstig verlenen van een omgevingsvergunning is het noodzakelijk om het bestemmingsplan van het perceel te wijzigen.



De komende tijd gaat de politie, in samenwerking met de gemeente Overbetuwe, in gesprek met de bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein de Aam over de nieuwbouwplannen.