Bureau Hengeveld bewijst zijn waarde

Snelrecht voor fietsendief

De politie hield daarnaast nog een fietsendief aan. Een Utrechtse wijkagent zag vorige week aan het einde van de middag dat een 48-jarige inwoner uit Utrecht aan de J.P. Coenstraat meer dan gemiddelde aandacht had voor enkele geparkeerde fietsen. De wijkagent herkende de man vanwege eerdere fietsendiefstallen in de wijk. De wijkagent besloot om direct in te grijpen en sprak de man aan. Mede ook omdat hij wist dat de man nog gezocht werd voor eerdere diefstallen waarbij hij was herkend. De 48-jarige verdachte werd dan ook direct aangehouden op verdenking van vier diefstallen van fietsen. De Utrechter werd in hechtenis genomen en moest zich woensdag 26 januari voor de rechter (snelrecht) verantwoorden. De verdachte werd veroordeeld tot zes weken gevangenisstraf. Daarnaast moet de man aan de gedupeerden een schadevergoeding betalen.

Bureau Hengeveld

