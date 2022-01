Man bedreigd met vuurwapen in Rotterdam: politie zoekt getuigen

De 20-jarige man wordt rond 20.15 uur aangesproken door twee jongens. Zij eisen geld en één van de jongens laat een vuurwapen zien. Zij dwingen hem naar de Goudsesingel te lopen om daar geld te pinnen bij een automaat. Op de Goudsesingel is het echter druk en weet de man weg te komen in de richting van de Jonker Fransstraat. Deze daders zijn vermoedelijk weggelopen over de Goudsesingel in de richting van de Pompenburg.



We zijn op zoek naar 2 jonge mannen met onderstaand signalement:



Verdachte 1

- Tussen 15 en 17 jaar oud

- Slank postuur, circa 1.70 meter lang

- Licht getint

- Droeg een zwarte muts met daarover een capuchon

- Had een zwarte jas en donkergrijze spijkerbroek aan



Verdachte 2

- Tussen de 15 en 17 jaar oud

- Slank postuur, iets langer dan dader 1

- Heeft een beugel

- Krullend haar over zijn voorhoofd

- Droeg een lichtblauwe bodywarmer

- Had air pods in



Heeft u maandagavond rond 20.00 uur in de omgeving van de Goudsesingel iets gezien of gehoord? Slaat u aan op het signalement, of heeft u andere informatie dievoor het onderzoeksteam van belang kan zijn, neem dan met ons contact op via 0900-8844, of meld misdaad anoniem op 0800-7000.