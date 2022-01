Dronken bestuurder veroorzaakt verkeersongeval

Volgens een getuige reed de automobilist in auto met nog twee passagiers omstreeks 20.20 uur met hoge snelheid slingerend over de snelweg. Hij komt in de middenberm en probeert terug te sturen maar raakt dan een bestelbus. Beide voertuigen rijden vervolgens de berm in en komen in een sloot terecht. De vier betrokken personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De 28-jarige bestuurder van de bestelauto bleek eveneens onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.