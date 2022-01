Man weigert zich te identificeren en verzet zich bij aanhouding

Agenten gingen rond 19.20 uur naar de watertoren aan de ‘s Gravenpolderseweg omdat er melding was gedaan dat er twee personen in een steiger waren geklommen. Ter plekke zagen de agenten een man onderaan de steiger staan en een man bovenop de steiger. De man op de steiger werd gesommeerd naar beneden te komen, wat hij ook deed. De agenten wilden de identiteit van de andere man weten maar deze weigerde zich te legitimeren. Hierop werd hij aangehouden op grond van de Wet op de Identificatieplicht. De man ging heftig in verzet en agenten hebben pepperspray gebruikt. Uiteindelijk lukte het om de man onder meer met hulp van een omstander onder controle te krijgen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex. De man die op de steiger was geklommen kreeg een bekeuring voor baldadigheid.