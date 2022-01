Politie doet inval in bedrijfspand aan de Sleutelbloemstraat Apeldoorn

Apeldoorn - Op basis van verkregen informatie is er een onderzoek gestart en is er een inval gedaan in een pand aan de Sleutelbloemstraat in Apeldoorn. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de expertise van het arrestatieteam vanwege de aard van deze zaak. Collega's van de Mobiele eenheid waren ter ondersteuning aanwezig bij de zoeking en voor het handhaven van de openbare orde. Ook het LFO was later ter plaatse om onder andere eventuele sporen veilig te stellen. De burgemeester heeft het pand voor onbepaalde tijd gesloten op grond van de wet Damocles.