Wie weet meer over ernstige mishandeling in Zwolle?

Het slachtoffer zou samen met een vriend ruzie hebben gekregen met de scooterbestuurder. De aanleiding van de ruzie maakt onderdeel uit van het politieonderzoek. Wel staat vast dat het slachtoffer tijdens de ruzie ernstig is mishandeld.

Aanknopingspunten

Volgens getuigen zou de scooterbestuurder mogelijk een maaltijdbezorger zijn geweest. Het zou gaan om een man van tussen de twintig en dertig jaar oud met een donkere huidskleur en een witte helm op. Na het bestuderen van camerabeelden is duidelijk dat de scooterbestuurder na het incident vanaf de Grote Markt via de Oude Vismarkt uiteindelijk het Gasthuisplein op is gereden.

Melden

De oproep aan de scooterbestuurder is vanzelfsprekend om zichzelf te melden. Mensen die meer weten over het incident of de scooterbestuurder, kunnen dit doorgeven via 0900-8844 of volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Alle informatie, hoe klein ook, kan van belang zijn voor het onderzoek.

^SV 2022040148