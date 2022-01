Getuigen en beelden van mishandeling Zeist gezocht

Na diverse waarschuwingen om te stoppen met beledigingen gingen de agenten over tot aanhouding van een 16-jarige jongen uit Zeist. Hij verzette zich hierbij hevig. Zelfs nadat hij in het politievoertuig was geplaats en hierdoor sneuvelde een ruit van de politieauto.

Mishandeling van agente

Tijdens deze aanhouding werd een agente door meerdere omstanders beledigd en mishandeld. Deze personen – twee meisjes van 14 en 17 en een vrouw van 40 jaar, allen uit Zeist – werden daarop ook aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek. Na de aanhoudingen van de vier personen keerde de rust weer terug. De agente liep door de mishandeling onder andere letsel op aan gezicht en moet zich onder doktersbehandeling stellen.

Tips gevraagd!

De politie doet nader onderzoek en roept getuigen of personen met meer informatie op om zich te melden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de politie via tel. 0900-8844. Daarbij wordt gevraagd om eventueel beschikbare beelden over het incident aan de politie te verstrekken. Het doorgeven van beelden kan via onderstaand formulier.