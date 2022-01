Getuigen gezocht van overval Utrechts restaurant

Eindelijk weer open en direct het slachtoffer van een overval. Het overkwam een horecaondernemer in winkelcentrum Lunetten. De overvallers kwamen woensdag rond 20.00 uur het Griekse restaurant aan Zevenwouden binnen en bedreigden een medewerker. Na een greep uit de gingen de verdachten er direct vandoor.

Signalement

De politie doet onderzoek naar deze overval en is nog op zoek naar de daders. Beiden waren rond de 20 jaar, volledig in het donker gekleed en droegen een mondmasker.

Getuigen

Wij komen graag in contact met getuigen. Heeft u wat gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u bellen met Meld misdaad Anoniem via 0800 7000.