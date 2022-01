Vrouw overleden na verkeersongeval Alkmaar

Omstreeks 22.50 uur kreeg de politie een melding van een verkeersongeval in de Vondelstraat. Twee personenauto’s waren met elkaar in botsing gekomen. Toen agenten arriveerden bleek dat in één van twee auto’s twee personen zaten waarvan een persoon bekneld zat. Na bevrijding uit de auto werd getracht de bestuurster met spoed per ambulance naar het ziekenhuis te vervoeren. De 77-jarige vrouw overleed niet veel later. De andere inzittende is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de andere auto, een 24-jarige man uit Alkmaar, is aangehouden. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij zit vast voor verhoor.



De verkeersongevallenanalyse (VOA) onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar meer getuigen. Heeft u iets gezien, of heeft u mogelijk beelden van een dashcam, bel dan met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem met 0800-7000. U kunt ook uw informatie of beelden toesturen via het tipformulier.

2022017623