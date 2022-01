Overval in elektronica winkel Amsterdam-West

Rond 15.15 uur staan medewerkers en een klant in de zaak als er drie personen in donkere kleding de zaak binnenlopen. Voordat de medewerkers het door hebben, dreigen de verdachten met een steekwapen. Ze eisen spullen en mishandelen daarbij een medewerker. Vervolgens plegen ze vernielingen in de zaak en nemen goederen weg. De overvallers rennen met de buit in de richting van de Botteskerksingel. Daar staat een voertuig klaar waar de verdachten mee vluchten in de richting van het Osdorper Ban.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar getuigen die meer weten over de verdachten de vluchtauto. Heeft u informatie die het onderzoeksteam kan helpen? Heeft u beeldmateriaal van bijvoorbeeld een dashcam? Neem dan alstublieft contact met ons op via onderstaande mogelijkheden. Vergeet niet proces-verbaalnummer PL1300_2022016653 te vermelden.