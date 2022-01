Man aangehouden na melding vuurwapenbezit

Rond 09.00 uur was de 26-jarige verdachte in de Blazoenstraat. Daar toonde hij verward en agressief gedrag en uitte bedreigingen. Ook was er het vermoeden dat de man een vuurwapen bij zich had.

Toen agenten ter plaatse waren liepen zij richting de verdachte en gaven de man bevelen, hij voldeed hier echter niet aan. De agenten hebben hierop het vuurwapen getrokken en de BTGV-procedure (Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten) toegepast. Ook toen reageerde de verdachte niet op de bevelen van de agenten. De agenten besluiten om het wapen te borgen en de man naar de grond te werken. Door dit verrassingseffect lukte het om de man aan te houden en veilig naar een politiecel te brengen. Voor de verdachte wordt hulp gezocht. Er is geen vuurwapen aangetroffen.