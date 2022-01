Overvallers tankstation Groene Kruisweg gezocht

In de nacht van maandag 29 op dinsdag 30 november rond twaalven is een 24-jarige medewerker van een tankstation aan de Groene Kruisweg bij Charlois in de winkel de koeling aan het bijvullen. De toegangsdeuren van de winkel zijn daarom gesloten. Vanaf het fietspad achter het tankstation komen twee jonge mannen aanrennen die naar binnen willen. Ze proberen de schuifdeuren open te trekken en als dat niet lukt, haalt een van hen een hamer tevoorschijn en slaat daarmee op het glas van de deuren. De deuren raken beschadigd maar het lukt hen niet om binnen te komen. Ze gaan er daarom vandoor en verdwijnen weer via het fietspad achter het tankstation.

Deze keer is het niet gelukt het tankstation binnen te komen. Helaas werden de medewerkers van het tankstation al twee maal eerder die maand, op 10 en 20 november, slachtoffer van een overval. Het spreekt voor zich dat dit diepe sporen nalaat bij hen.

De politie doet onderzoek naar deze overval en zoekt getuigen of mensen die mogelijk meer weten over deze zaak. Heeft u nog niet met de politie gesproken maar heeft u informatie die mogelijk meer licht werpt op deze overval, aarzel dan niet en neem contact op via telefoonnummer 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.