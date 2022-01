Politie ingezet rond het gebied Sterrebos in Born

Born - In en rond het gebied van het Sterrebos in Born (gemeente Sittard-Geleen) was de politie vandaag zichtbaar aanwezig. Dit in verband met informatie over mogelijke ongeregeldheden, waarbij wegen en kruispunten in en rond het gebied geblokkeerd zouden worden. Dit met als doel om de openbare orde te verstoren. De gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren hebben een noodbevel afgekondigd.